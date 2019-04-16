Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "TSL'nin 28. haftasında oynanan F.Bahçe - G.Saray maçından sonra G.Saraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, TFF ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Albayrak'ın VAR kayıtlarının elinde olduğunu açıklamasına cevap veren Gümüşdağ, "VAR kayıtlarını nasıl elde etti, açıklamak zorunda." demişti.
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