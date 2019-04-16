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  • 16.04.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 17:01

Son dakika: Medipol 'den lı Abdürrahim Albayrak hakkında suç duyurusu

yöneticisi 'ın, Fenerbahçe derbisinin ardından Medipol 'in Atiker Konyaspor maçının VAR konuşmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama için Medipol Başakşehir, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Kulübü'nden yapılan açıklamada, "TSL'nin 28. haftasında oynanan F.Bahçe - G.Saray maçından sonra G.Saraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, TFF ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Albayrak'ın VAR kayıtlarının elinde olduğunu açıklamasına cevap veren Gümüşdağ, "VAR kayıtlarını nasıl elde etti, açıklamak zorunda." demişti.

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