Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası açıklama yayımladı. Resmi siteden yapılan açıklamada Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy'un açıklamalarına yanıt verildiği belirtildi.



İşte Galatasaray'ın açıklaması:

Fenerbahçe Spor Kulübü 2. Başkanının, 14 Nisan Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı mesnetsiz açıklamalar, sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu'na göre suç niteliğindedir.

Galatasaray Spor Kulübü'nün temelleri; demokrasi, insan hakları ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel değerleri üzerine inşa edilmiştir.

Rakip takım 2. Başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler yarın başlatılacaktır.

Galatasaray'ın adını bir terör örgütü ile ananların kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz.



Fenerbahçe'de 2. Başkan Semih Özsoy, Galatasaray beraberliğinin ardından flaş açıklamalarda bulundu. Özsoy, "Kendi evimizde kazanamamak üzüntü verici. Ama şartlar dahilinde beraberlik iyi. Hakemleri konuşanlar keşke 19. dakikada Belhanda'nın neden 2. sarı kartı görmediğini de konuşsalar. Ortada diye adlandırılabilecek hiçbir pozisyon yoktu. Hakem iyi maç yönetmedi katılıyorum ama karşı takımın hocaları, takımı değil ama maçı çok iyi yönettiler. Bizi burada yenemiyorlar, yenemeyecekler de! Fatih Terim'in burada güzel anılarımız var diye bir sözü var. Başkanımız FETÖ kumpası ile hapisteyken burada aldıkları bir şampiyonluk var. Bir daha böyle bir şey olmayacağı için de, böyle bir şey göremeyeceklerini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Galatasaray, bu paylaşımdan dakikalar sonra maçın hakemi Ali Palabıyık hakkında da bir paylaşım yayınladı.



İşte Galatasaray'ın 'Kara Pazar' adlı açıklaması;

14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynadığımız derbinin hakemi Ali Palabıyık, basiretsiz ve taraflı kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan tesir etmiştir.

Maçın sona ermesiyle birlikte başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere ilgili kurullar nezdinde gerekli girişimler başlatılmıştır. Bu çerçevede söz konusu makamlar tarafından gerekli adımların atılmasını ivedilikle beklemekteyiz.

Ayrıca, VAR sisteminin uygulandığı bazı ülkelerde olduğu gibi Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir kez daha talep ediyoruz.

Saha içinde ve saha dışında kurulan tuzaklara, iftiralara rağmen, şampiyonluk yürüyüşümüz kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.