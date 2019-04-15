BB Erzurumspor Akhisarspor'u devirdi Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın en önemli mücadelelerinden biri olan BB Erzurumspor - Akhisarspor maçında gülen taraf ev sahibi ekip oldu. BB Erzurumspor rakibini 2-1'lik skorla devirerek 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Akhisarspor'u konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi son sırada bulunan BB Erzurumspor kazandı ve rakibinin üstüne çıktı. Müsabakada Erzurumspor adına golleri 73. dakikada İbrahim Akdağ ve 77. dakikada Sunu kaydetti. Akhisarspor'un golünü ise 60. dakikada Manu attı. Bu sonuçla maç öncesi son sırada bulunan Erzurumspor puanını 25 yaptı ve rakibini geçerek 17. sıraya yerleşti. Akhisarspor ise 24 puanla son sırada yer aldı. TÜM MANŞETLER