Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası maçta tartışılan hakem kararları ile ilgili Galatasaray cephesinin tepkisi sürüyor. A Spor canlı yayınına katılan Mustafa Cengiz, maçın hakemi hakkında sert sözler söyledi.

CENGİZ'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE;

Maçı federasyon başkanımızla birlikte izledim. Dün herkes her şeyi gördü. Erman Hoca net ifadelerle yorumladı. Objektif bir izleyicinin kabul edeceği yorumları yaptı.

Kırmızı kart verildikten sonra Sn. Ali Palabıyık kendini hakem değil hakim yerine koydu. Biz yıllardır diyoruz hakemler hata yapabilir. Ama hatalar sürekli hale gelirse, bunda kötü niyet ararız. Palabıyık bunu bize hissettirdi. Müthiş rahatsız olduk.

Hakemler takımlar arasında denge sağlamaya çalışıyor. Bir takıma kırmızı kart verdiyse diğerine de vermeye çalışıyor. Bu bizi rahatsız ediyor. Belki de Türk hakemliğinin gelişmemesindeki en önemli nedenlerden biri budur.

Ben camiamın haklarını kendi haklarımdan daha fazla savunmak mecburiyetindeyim. Biz direkt MHK ile temasta bulunduk. Beylerbeyi'nde Sn. Sabri Çelik, Sn. Muhittin Boşat ile bir araya geldik. İstişarelerde bulunduk.

Burada açık ve bariz hatalarda bulunulmuştur, bu bir takım aleyhine olmuştur: Galatasaray. Aynı hatalar rakibimize yapılsa samimi söylüyorum, aynı rahatsızlığı duyar aynı tepkiyi verirdik.

Futbol dürüst bir oyunsa dürüstçe oynanmalıdır. Pusu kültürüyle bir tarafa yaptım, bu tarafa da yapmalıyım diye olmamalı. Açıklamalarımızı virgülüne kadar seçerek yaptık. Dikkat edin açıklamayı akşama doğru yaptık. Video klip bir örnektir. Önemli olan açıklamalar.

Biz kimseyle fiziki bir savaşta değiliz. Sn. Ali Palabıyık ile ya da bize ciddi puan kayıplarına sebep olmuş hata yapmış hakemlerle kişisel problemlerimiz yok. Biz sadece adalet yerine gelsin istiyoruz. Bir kişi hata yapmışsa onun cezalandırılmasını istiyoruz.

Ali Palabıyık'la kişisel sorunumuz yok. Ama Palabıyık'ın sahadaki yönetimiyle sonsuza kadar sorunumuz, meselemiz, davamız var. Sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için bu dava gerekli. Buna rakip taraftarların da inanmasını isterim.

Yoksa futbol yarışma olmakten çıkar. Pusu kültürü öne çıkar. Futbolda hiçbir yere gelemeyiz. Kusura bakmayın, biraz doldum. Hiçbir rakip camiayı, kişiyi hedefe koymak amacında değilim. Biz yarışan tarafız. Bu yarışın adalet içinde olmasını istiyoruz.

Biz MHK ile bir saate yakın görüşmemizde şunu söyledik. Türk hakemliğinin nicelik olarak da yetersiz olduğunu belirttik onlar da bunu kabul etti. Niteliğinde de eksik var tabii. Onlar da yeterli sayıda hakem olmadığını, üst üste vermek durumunda kaldıklarını ifade ettiler.

Bizim 400 milyon TL'ye yakın yıllık ödememiz var. Orada 10 tane rastgele çalınmış karar ile bir camianın kaderiyle rahatlıkla oynayamazsınız. Sadece Galatasaray için değil tüm takımlar için bu böyle. Biz bunları anlattık gereğinin yapılmasını bekliyoruz.