Milli güreşçi Yasemin Adar, rakibi Martina Kuent'i mağlup ederek altın madalya kazandı. Milli sporcumuzun bu zaferinin ardından birçok kişi "Milli güreşçi Yasemin Adar kimdir?" sorusuna yanıt arıyor.

YASEMİN ADAR KİMDİR?

Aslen Balıkesirli olan Yasemin Adar, 6 Aralık 1991 yılında doğdu. Spor hayatına gülle atma ile başlayan Yasemin Adar, daha sonra güreşte mücadele etmeye başladı.

Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Adar, 72 kg kategorisinde altın madalya kazandı.

10 Mart 2016'da Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu.

2016 Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kilo'da rakibi'ni 7-0 yenerek Türkiye tarihinde kadınlarda ilk altın madalya kazanmayı başarmıştı.

Son olarak Milli güreşçi Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonası'nda 76 kiloda rakibi Martina Kuent'i mağlup ederek altın madalya kazandı.