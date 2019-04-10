Ajax, Juventus’a geçit vermedi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Ajax, sahasından Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus ile karşılaştı. Mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Juventus'un golü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan gelirken, Ajax ise eşitliği, 46. dakikada David Neres'in ayağından yakaladı.
Mücadelenin rövanşı, 16 Nisan Salı günü Juventus Stadyumu'nda oynanacak..
Mücadelenin rövanşı, 16 Nisan Salı günü Juventus Stadyumu'nda oynanacak..
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