Beşiktaş, Adem Ljajic'i takımda tutmak için girişimlerini sürdürürken yeni bir formül gündeme geldi. Siyah-Beyazlı yönetimin Quaresma, Lens ve Medel'i satarak bu oyunculardan gelecek olan parayla Sırp futbolcunun 6.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini karşılamayı planlıyor. Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda 3 futbolcuyu isteyen kulüplerle masaya oturacağı ve bu futbolcuları almak isteyen kulüplere gereken kolaylığın sağlanacağı öğrenildi.
- Spor
- 11.04.2019
- Gazete
Beşiktaş Yönetimi, Adem Ljajic için yol haritasını belirledi
Beşiktaş, Adem Ljajic’in bonservisini karşılamak için Ricardo Quaresma, Medel ve Lens’i satmayı planlıyor.
Beşiktaş, Adem Ljajic'i takımda tutmak için girişimlerini sürdürürken yeni bir formül gündeme geldi. Siyah-Beyazlı yönetimin Quaresma, Lens ve Medel'i satarak bu oyunculardan gelecek olan parayla Sırp futbolcunun 6.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini karşılamayı planlıyor. Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda 3 futbolcuyu isteyen kulüplerle masaya oturacağı ve bu futbolcuları almak isteyen kulüplere gereken kolaylığın sağlanacağı öğrenildi.
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