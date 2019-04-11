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Yönetimi, için yol haritasını belirledi

, ’in bonservisini karşılamak için , ve Lens’i satmayı planlıyor.



Beşiktaş, Adem Ljajic'i takımda tutmak için girişimlerini sürdürürken yeni bir formül gündeme geldi. Siyah-Beyazlı yönetimin Quaresma, Lens ve Medel'i satarak bu oyunculardan gelecek olan parayla Sırp futbolcunun 6.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini karşılamayı planlıyor. Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda 3 futbolcuyu isteyen kulüplerle masaya oturacağı ve bu futbolcuları almak isteyen kulüplere gereken kolaylığın sağlanacağı öğrenildi.

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