takımda tutmakiçin girişimlerini sürdürürkenyeni bir formül gündemegeldi. Siyah-Beyazlı yönetiminsatarak bu oyunculardan gelecekolan parayla Sırp futbolcunun6.5 milyon Euro'luk bonservisbedelini karşılamayıplanlıyor. Beşiktaş Yönetimi'ninsezon sonunda 3 futbolcuyu isteyenkulüplerle masaya oturacağıve bu futbolcuları almakisteyen kulüplere gereken kolaylığınsağlanacağı öğrenildi.