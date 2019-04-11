Avrupa’nın 7.harikası

Taha Akgül Avrupa'da yine zirvede... Milli sporcumuz Taha Akgül, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. 125 kilo final mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup eden Taha, şampiyonlu- ğa ulaştı. Taha Akgül, 7. kez Avrupa şampiyonu oldu. Dün ayrıca şampiyonada ülkemizi temsil eden Fatih Erdin 86 kiloda, Recep Topal ise 61 kiloda bronz madalya kazandılar. Milliler, takım halinde ise ikinci sırayı aldı.
- Spor
- 11.04.2019
- Gazete
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