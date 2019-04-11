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Avrupa’nın 7.harikası

, ’nda erkekler serbest stil 125 kiloda kazandı. Avrupa’da 7. kez zirveye çıktı.

Avrupa’nın 7.harikası
Avrupa'da yine zirvede... muz Taha Akgül, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen 'nda erkekler serbest stil 125 kiloda nın sahibi oldu. 125 kilo final mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup eden Taha, şampiyonlu- ğa ulaştı. Taha Akgül, 7. kez Avrupa şampiyonu oldu. Dün ayrıca şampiyonada ülkemizi temsil eden Fatih Erdin 86 kiloda, Recep Topal ise 61 kiloda bronz madalya kazandılar. Milliler, takım halinde ise ikinci sırayı aldı.

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