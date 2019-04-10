Barcelona deplasmanda tur kapısını araladı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United, Old Trafford'da Barcelona'yı konuk etti. İtalyan hakem Gianluca Rochhi'nin düdük çaldığı mücadelede Barcelona'ya galibiyeti getiren gol 12. dakikada geldi. Messi'nin ortasında Luis Suarez'in kafa vurduğu top Luke Shaw'a çarparak ağlara gitti: 1-0.

Bu sonucun ardından Barcelona ikinci maç için büyük avantaj elde etti.

Barcelona ile Manchester United arasındaki rövanş maçı 16 Nisan Salı günü Camp Nou'da oynanacak.