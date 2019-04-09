Tottenham - Manchester City maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Tottenham ve Machester City karşı karşıya gelecek. İki takım resmi maçlarda 157'nci, Avrupa kupalarında ise ilk kez karşılaşacak. Manchester City, rakibiyle oynadığı son 16 resmi maçın 11'ini kazandı. Peki, Tottenham - Manchester City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma şifreli mi, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları...

TOTTENHAM - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmalarının ilk ayağında mücadele edecek olan Tottenham ile Manchester City arasındaki maç bugün Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Tottenham ile Manchester City resmi maçlarda 157'nci, Avrupa kupalarında ise ilk kez karşılaşıyor.

Tottenham ile oynadığı son 16 resmi maçın 11'ini kazanan Manchester City (1B 4M), son üç karşılaşmada da rakibini mağlup etti.

Tottenham, 1972/73 UEFA Kupası yarı finalinde Liverpool'a elendiğinden bu yana Avrupa arenasında ilk kez bir İngiliz takımıyla karşılaşıyor.

İngiliz takımlarıyla oynadığı dört Avrupa kupası maçını da kaybeden Manchester City; 1970/71 Kupa Galipleri Kupası yarı finalinde Chelsea'ye, geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ise Liverpool'a her iki ayakta da yenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez çeyrek finale yükselen Tottenham, daha önceki tecrübesinde Real Madrid'e toplamda 5-0'lık skorla elenmişti (2010/11). Tottenham, Avrupa kupaları genelinde oynadığı son beş çeyrek final eşleşmesinde turu geçen taraf olamadı.

Bir önceki turda Schalke'yi toplamda 10-2'lik skorla eleyen Manchester City, Ekim 1980'den (11-2; Liverpool vs OPS) bu yana bir Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi eleme turunda en az 10 gol atmayı başaran ilk İngiliz takımı oldu.

Son 17 Şampiyonlar Ligi maçında 17 gole doğrudan katkı sağlayan Tottenham forveti Harry Kane (14 gol & 3 asist), bu turnuvada en az 200 dakika oynayan İngiliz oyuncular arasında gol atma sıklığı en iyi isim konumunda (106 dakikada bir gol).

Manchester City formasıyla çıktığı son üç Şampiyonlar Ligi maçında yedi gole doğrudan katkı sağlayan Leroy Sane (4 gol & 3 asist), rakip kaleye çektiği dört isabetli şutta da rakip fileleri havalandırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan sekiz takım arasında gollerinin en büyük bölümünü maçların ikinci yarılarında bulan ekip Tottenham (%92; 12/13). Manchester City ise ikinci devrelerde en fazla gol atan takım konumunda (16).

Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola (52 maçta 26 galibiyet), Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla eleme maçı kazanan teknik direktörler olan Alex Ferguson, Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti'yi (27'şer) yakalamak için sahaya çıkıyor.