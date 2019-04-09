Liverpool - Porto maçı ne zaman? Avrupanın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden Liverpool, Portekiz temsilcisi Porto'u evinde konuk edecek. İki takım arasındaki verilere göre, Liverpool, Avrupa kupalarında Porto ile oynadığı altı maçta rakibine yenilmedi. Peki, Liverpool - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma şifreli mi, şifresiz mi olacak? İşte Liverpool - Porto maçı ile ilgili ayrıntılar...

LİVERPOOL - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı Liverpool - Porto maçı ile başlıyor. Liverpool - Porto maçı 9 Nisan Salı günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşmda beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LİVERPOOL - PORTO ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

Liverpool, Avrupa kupalarında Porto ile oynadığı altı maçta rakibine yenilmedi (3G 3B).

Porto, geçen sezon Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Liverpool'a toplamda 5-0'lık skorla elenirken; iki takımın İngiltere'de oynadığı rövanş maçı golsüz sona ermişti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş çeyrek final eşleşmesinin dördünde turu geçen Liverpool, sadece 2008/09 sezonunda Chelsea'ye elendi.

Porto'nun Şampiyonlar Ligi tarihinde galip gelmeden en fazla karşılaştığı üç takımdan biri Liverpool (4; Zenit ve Juventus ile birlikte).

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan sekiz takım arasında ceza sahası dışından gol atamayan tek ekip Liverpool (0/12). Porto'nun ise bu sezon bu turnuvada yediği dokuz gol de ceza sahası içinden geldi.

Porto, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu 2003/04 sezonundan bu yana bu turnuvada oynadığı 12 çeyrek final maçında galibiyet alamadı (4B 8M).

Liverpool forması giyen James Milner, Şampiyonlar Ligi'nin son iki sezonunda en fazla asist yapan oyuncu (10). 2003/04 sezonundan bu yana aynı kulüp formasıyla çift haneli asist sayısına ulaşan sadece dört İngiliz var: Frank Lampard (Chelsea), Wayne Rooney (Manchester United) ve Steven Gerrard (Liverpool).

Porto forveti Moussa Marega, üst üste yedi Şampiyonlar Ligi maçında gol atmayı başaran dördüncü oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (Edinson Cavani, Ruud van Nistelrooy ve Cristiano Ronaldo ile birlikte).

Liverpool forması giyen Sadio Mane, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin %69'unu eleme turu maçlarında kaydetti (9/13). Turnuva tarihinde en az 10 golü olan oyuncular arasında Mane'den daha yüksek oran yakalayan tek oyuncu Ivica Olic (%70; 7/10).



Forma giymesi halinde 20'nci Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Sadio Mane, şu ana kadar bu turnuvada 13 gol kaydetti. Şampiyonlar Lig tarihinde ilk 20 maçında daha fazla gol atan sadece beş oyuncu var: Alessandro Del Piero (14), Ruud van Nistelrooy (16), Andriy Shevchenko (14), Jari Litmanen (14) ve Roberto Soldado (16).