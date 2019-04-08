Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 08.04.2019 14:10
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 14:10

Almanları mest etti! Değeri 30 milyon euroya çıktı

'ın sezon başında alt yapıdan çıkartarak forma verdiği ve devre arasında Almanya'nın ekibine 11 milyon euro bedelle transfer olan , performansı ile Almanları memnun etti. Genç yıldızın değerinin şimdiden 30 milyon eurolara ulaştığı ifade edildi.

Ozan Kabak'ın değeri uçtu! Dudak uçuklatan rakam

Ligde en son evinde Hannover'i 5 golle deviren ve aradan geçen 4 haftada sadece 2 puan toplayan 'ta 'ın müthiş performansı Almanları mest ediyor.

Akşam'ın haberine göre Son oynanan Nürnberg maçında dev forvet Mikael Ishak'a top göstermediği gibi zaman zaman sağ bekte görev alan Ozan Kabak, güzel oyununu golle taçlandırırken Stuttgart taraftarlarının genç yeteneğe verdiği destek dikkatlerden kaçmadı.

Topu her ayağına aldığında alkış toplayan ve takım arkadaşlarını ateşleyerek saha içinde lider görüntüsü veren Ozan hakkında Almanya'da yaşayan Türk menajerler övgü dolu sözler sarfederken, Stuttgart kulübüne yakın olan Ali Adman'ın 'Ozan'ın sonu Pavard' yorumu yapması ilgi çekti.

'GALATASARAY BEDAVAYA VERDİ' YORUMLARI…
Stuttgart formasıyla çıktığı 10 maçta 3 gol atan ve maç içerisinde sağlam görüntüsüyle alkış toplayan Ozan Kabak için çarpıcı ifadeler kullanan FIFA Menajerleri, futbolcunun değerinin 30 milyon Eurolara kadar çıktığını iddia ederken, 19 yaşındaki stoperin 'dan değil de Benfica, Porto gibi kulüplerden BundesLiga'ya gelmesi halinde kapının en az 20-25 milyon euro'lardan açılacağı belirtildi.

Şu anda Almanya Ligi'nde Play-Out potasında bulunan Stuttgart, 15.sırada yer alan Ausburg'un 4 puan gerisinde yer alıyor. Normalde 56 bin taraftar ortalamasıyla oynayan Stuttgart, Nürnberg maçında 65 bini yakalamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriOzan Kabak Almanları mest etti! Değeri 30 milyon euroya çıktı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri