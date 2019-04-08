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Fenerbahçe farka koştu
Tahincioğlu lideri Fenerbahçe Beko sahasında İstanbul Büyükşehir Belediye'yi 93-70 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, 25. maçında 19. galibiyetine imza attı. Kanarya'da Green 17 sayıyla galibiyeti getiren isim oldu. Günün diğer maçları şöyle: Anadolu Efes- Bahçeşehir Üniversitesi: 86-73, Banvit-Galatasaray: 75-80.

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