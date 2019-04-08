Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayacak ve Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Atiba, Dorukhan, Lens, Adem Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz



ÇAYKUR RİZESPOR (Muhtemel) : Gökhan, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Abdullah, Azubuike, Musa, Boldrin, Aatif, Samudio, Muriç.

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

MAÇTAN NOTLAR

Ligin son 2 haftasında Atiker Konyaspor'u 3-2 ve Göztepe'yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Süper Lig'de 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 47 puanla 3. sırada bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde özellikle ikinci yarıda büyük bir çıkış yakalayan Çaykur Rizespor ise 34 puanla 10. sırada yer alıyor.





İKİNCİ YARININ İKİ İYİ TAKIMI KARŞILAŞACAK

Ligin 27. haftası, ikinci yarının iki iyi takımının mücadelesine sahne olacak. Süper Lig'in ilk yarısında 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi alarak 26 puan toplayan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki 9 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci devrede 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan elde etti. Sezonun ilk yarısını bir galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgiyle 12 puan alarak son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor ise ikinci devrede büyük bir yükselişe imza attı. İkinci yarıda 7 galibiyet ve birer beraberlik ile yenilgi alan Karadeniz ekibi, 22 puan toplayarak 10. sıraya kadar çıktı.





BURAK YILMAZ, DEPLASMANDA GOL ARAYACAK

Beşiktaş'ın deplasmanda yapacağı karşılaşmada gözler Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak. Siyah-beyazlı ekibin devre arasında kadrosuna dahil ettiği Burak, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 6 gol kaydetti. 33 yaşındaki oyuncu, bu gollerin tamamını Vodafone Park'ta attı. Deplasmandaki 3 maçı boş geçen Burak, bu şansızlığını Çaykur Rizespor karşısında kırmaya çalışacak.

NİCOLAS ISİMAT-MİRİN HAZIR

Sakatlığı geçen Nicolas Isimat-Mirin, karşılaşmada görev alabilecek. Isimat-Mirin, sakatlığından dolayı Atiker Konyaspor ve Göztepe maçlarında forma giyememişti.





QUARESMA VE MEDEL CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Quaresma ve Gary Medel, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da sarı kart gördükleri takdirde 28. haftada Medipol Başakşehir ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecekler.

LİGDE 36. RANDEVU

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 35 lig maçından 22'sini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 60 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 33 gol attı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı.

ÇAYKUR RİZESPOR 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 13 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 13 maçtan 9'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.