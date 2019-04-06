Messi günde 2 milyon kazanıyor

gelmiş geçmiş en büyük futbol yıldızlarından biri olankazancıyla da fark yaratıyor.'un verilerine görefutbolcunun yıllık kazancı tam. Bu kazancın içinde maaş, prim ve sponsorluk gelirleri yer alıyor. Böylece'nin 1 dakikalık kazancı, günlük kazancı isegeliyor.'nın süper yıldızı ayda ise yaklaşıkgelir elde ediyor.'nin saha içindeki en büyük rakibi olanise yıllıkile 2. sırada yer alıyor.91.5 milyon Euro,44 milyon Euro,ise 40.2 milyon Euro kazanıyor.