Messi günde 2 milyon kazanıyor

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbol yıldızlarından biri olan Lionel Messi kazancıyla da fark yaratıyor. France Football'un verilerine göre Arjantinli futbolcunun yıllık kazancı tam 130 milyon Euro (Yaklaşık 780 milyon lira). Bu kazancın içinde maaş, prim ve sponsorluk gelirleri yer alıyor. Böylece Messi'nin 1 dakikalık kazancı bin 500 liraya, günlük kazancı ise 2 milyona geliyor.
RONALDO YİNE MESSİ'NİN ENSESİNDE!
Barcelona'nın süper yıldızı ayda ise yaklaşık 60 milyon lira gelir elde ediyor. Messi'nin saha içindeki en büyük rakibi olan Cristiano Ronaldo ise yıllık 113 milyon Euro ile 2. sırada yer alıyor. Neymar 91.5 milyon Euro, Griezmann 44 milyon Euro, Bale ise 40.2 milyon Euro kazanıyor.
RONALDO YİNE MESSİ'NİN ENSESİNDE!
Barcelona'nın süper yıldızı ayda ise yaklaşık 60 milyon lira gelir elde ediyor. Messi'nin saha içindeki en büyük rakibi olan Cristiano Ronaldo ise yıllık 113 milyon Euro ile 2. sırada yer alıyor. Neymar 91.5 milyon Euro, Griezmann 44 milyon Euro, Bale ise 40.2 milyon Euro kazanıyor.
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