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  • 02.04.2019 19:06
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 19:58

Galatasaray - Yeni Malatyaspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupsası macerasına 5. turda Keçiörengücü'nü saf dışı bırakarak başlamıştı. Son 16 turunda Boluspor'u eleyen sarı kırmızılılar çeyrek finalde Hatayspor'u eledi.

Evkur Yeni Malatyaspor ise 5. turda Etimesgut Belediye'yi 2-0'lık skorlarla mağlup ederek eledi. Son 16 turunda Bodrumspor'u saf dışı bırakan Erol Bulut'un öğrencileri çeyrek finalde Göztepe'yi penaltılar sonucunda eleyerek yarı finale yükseldi.

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