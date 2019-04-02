Fenerbahçe topbaşı yaptı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın takıma verdiği 2 günlük iznin ardından Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarına yeniden start verdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik çift kale maç yapıldı ve antrenman tamamlandı. Ankaragücü maçının hazırlıkları bugün yapılacak çalışma ile devam edecek.