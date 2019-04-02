Beşiktaş'ta Kagawa krizi... Siyah- Beyazlı yönetimin Ocak ayında Dordmund'dan kiraladığı ve hem oynadığı futbol hem de sempatik davranışlarıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Japon yıldızla sezon sonu yollar ayrılabilir. Dortmund'un Kagawa'yı 12.5 milyon Euro'ya satış listesine koyacağı öğrenildi.
- Spor
- 02.04.2019
- Gazete
Beşiktaş'ta Kagawa korkusu! Bonsevis bedeli 12.5 milyon Euro olacak
Japon yıldıza Schalke ve Leverkusen’in de talip olması yönetimi düşündürüyor. Dortmund Kagawa için 12.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi. Bu oyuncuyu satın almayı planlayan Beşiktaş Yönetimi bu gelişme üzerine köşeye sıkıştı.
Beşiktaş'ta Kagawa krizi... Siyah- Beyazlı yönetimin Ocak ayında Dordmund'dan kiraladığı ve hem oynadığı futbol hem de sempatik davranışlarıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Japon yıldızla sezon sonu yollar ayrılabilir. Dortmund'un Kagawa'yı 12.5 milyon Euro'ya satış listesine koyacağı öğrenildi.
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