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Sloven ’nın beyni olan Miha için Alman kulüpleri sıraya girdi.

Miha Zajc’a yakın takip
İtalyan kulübü Fiorentina'nın Eljif'e 15 milyon Euro teklif etmesinin ardından gözler şimdi de Miha Zajc'a çevrildi. TEKLİF KAPIDA!
Miha'yı Stutgart ve E. Frankfurt gibi Alman kulüplerinin takip ettiği her an bir teklifin gelmesinin söz konusu olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Miha Zajc için ocak ayında 5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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