Fenerbahçe’den güzel prova

Liglere milli maçlar ve seçim sebebiyle verilen arada Fenerbahçe hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'u Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ağırladı. Mücadeleyi Sarı Lacivertli ekip rahat bir oyunun ardından 4-0 kazandı. Fenerbahçe sahaya Volkan - Şener, Skrtel, Serdar Aziz, İsmail - Jailson, Oğuz Kağan - Valbuena, Moses, Alper - Soldado 11'i ile çıktı. AÇILIŞ JAILSON'DAN
F.Bahçe'nin golleri 34'de Jailson, 55'te Soldado, 69 ve 75. dakikalarda İsmail'den geldi.
F.Bahçe'nin golleri 34'de Jailson, 55'te Soldado, 69 ve 75. dakikalarda İsmail'den geldi.
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