Yanal yüklemeye devam ediyor!

Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun olarak Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ersun Yanal yönetimindeki çalışma 1.5 saat sürdü. Kondisyon ağırlıklı geçen çalışmanın sonunda çift kale maç yapıldı. Antrenmana U-21 takımı da katıldı. Sakatlığı büyük oranda geçen Mehmet Topal takımdan ayrı çalıştı. Fenerbahçe hazırlıklarına bugün de de devam edecek.