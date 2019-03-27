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Lisans krizi çözülüyor

Bordo-Mavili yönetim günü , , , ve ’ın kulüplerine 55 milyon TL’lik ödeme yapacak. Ayrıca futbolcu alacakları da ödenecek.

Lisans krizi çözülüyor
Trabzonspor Yönetimi Lisansı almaya engel ödemeleri yapma konusunda önemli bir adım atıyor. Bordo- Mavililer Cuma günü 55 milyon TL'lik dev bir ödeme gerçekleştirecek. UEFA lisansı almaya engel olan 80 milyon TL'lik ödemeyi yapmak için kaynak arayışı devam ediyordu.

5 KULÜBE ÖDEME
İlk etapta 'nin kulübü İstiklal'e, 'nin kulübü Beer Sheva'ya, ve için Milan'a, için Midtylland kulübüne ödemeler yapılacak. Bu ödemelerin 20 Milyon TL'ye yaklaştığı belirtildi.

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