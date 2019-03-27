Lisans krizi çözülüyor

Trabzonspor Yönetimi UEFA Lisansı almaya engel ödemeleri yapma konusunda önemli bir adım atıyor. Bordo- Mavililer Cuma günü 55 milyon TL'lik dev bir ödeme gerçekleştirecek. Trabzonspor UEFA lisansı almaya engel olan 80 milyon TL'lik ödemeyi yapmak için kaynak arayışı devam ediyordu.
5 KULÜBE ÖDEME
İlk etapta Hosseini'nin kulübü İstiklal'e, Nwakaeme'nin kulübü Beer Sheva'ya, Sosa ve Kucka için Milan'a, Novak için Midtylland kulübüne ödemeler yapılacak. Bu ödemelerin 20 Milyon TL'ye yaklaştığı belirtildi.
5 KULÜBE ÖDEME
İlk etapta Hosseini'nin kulübü İstiklal'e, Nwakaeme'nin kulübü Beer Sheva'ya, Sosa ve Kucka için Milan'a, Novak için Midtylland kulübüne ödemeler yapılacak. Bu ödemelerin 20 Milyon TL'ye yaklaştığı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.