Bugünkü
Takvim

'ın bonservisini almak istediği için ve devrede!

’ın sezon sonunda bonservisini almak istediği Japon yıldız için iki Alman kulübü harekete geçti... Eğer ve resmi teklif yaparsa Siyah-Beyazlılar'ın tüm planları alt üst olacak.



Devre arasında Dortmund'tan kiralanan ve performansıyla taraftarların sevgilisi olan Shinji Kagawa'nın geleceği belirsizliğini koruyor... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japon yıldızın bonservisini almak istediklerini söylemişti. Ancak Almanya'dan can sıkıcı bir haber geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ın bonservisini almak istediği Shinji Kagawa için Leverkusen ve Schalke devrede!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri