Devre arasında Dortmund'tan kiralanan ve performansıyla taraftarların sevgilisi olan Shinji Kagawa'nın geleceği belirsizliğini koruyor... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japon yıldızın bonservisini almak istediklerini söylemişti. Ancak Almanya'dan can sıkıcı bir haber geldi.
- Spor
- 27.03.2019
- Gazete
Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği Shinji Kagawa için Leverkusen ve Schalke devrede!
Beşiktaş’ın sezon sonunda bonservisini almak istediği Japon yıldız için iki Alman kulübü harekete geçti... Eğer Leverkusen ve Schalke resmi teklif yaparsa Siyah-Beyazlılar'ın tüm planları alt üst olacak.
Devre arasında Dortmund'tan kiralanan ve performansıyla taraftarların sevgilisi olan Shinji Kagawa'nın geleceği belirsizliğini koruyor... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japon yıldızın bonservisini almak istediklerini söylemişti. Ancak Almanya'dan can sıkıcı bir haber geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.