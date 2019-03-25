İlk aday Hamamcıoğlu

İbrasızlık kararının ardından Galatasaray'da seçim kulisleri hareketlendi... Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylık için kolları sıvadığı iddia ediliyor. Hamamcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada başkanlığa yeşil ışık yakmış ve "Camia böyle bir görevi seçim zamanında verirse, en iyisini yapmaya gayret ederiz" demişti. Eski başkan adayı Ozan Korkut ve Burak Elmas'ın da çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor.
ÖZBEK ADAYLIĞI DÜŞÜNMÜYOR
Eski başkan Dursun Özbek'in yeniden aday olabileceği konuşuluyordu. Ancak Özbek'in şu an böyle bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.
ÖZBEK ADAYLIĞI DÜŞÜNMÜYOR
Eski başkan Dursun Özbek'in yeniden aday olabileceği konuşuluyordu. Ancak Özbek'in şu an böyle bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.
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