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İlk aday Hamamcıoğlu

Divan Başkanı ’nun başkanlık için kolları sıvadığı öne sürülüyor... ve ’ın da çalışma yaptığı öğrenildi.

İlk aday Hamamcıoğlu
İbrasızlık kararının ardından 'da kulisleri hareketlendi... Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylık için kolları sıvadığı iddia ediliyor. Hamamcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada başkanlığa yeşil ışık yakmış ve "Camia böyle bir görevi seçim zamanında verirse, en iyisini yapmaya gayret ederiz" demişti. Eski başkan adayı ve 'ın da çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor.

ÖZBEK ADAYLIĞI DÜŞÜNMÜYOR
Eski başkan Dursun Özbek'in yeniden aday olabileceği konuşuluyordu. Ancak Özbek'in şu an böyle bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.

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