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Haydi Türkiyem bi daha bi daha

Euro 2020 Elemeleri’ne galibiyetle başlayan ’in askerleri Moldova ile karşılaşacak. Saat 20.00’deki maçta tek hedef 3 puan...

Haydi Türkiyem bi daha bi daha
A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 2. maçında bugün Moldova ile Eskişehir'de karşı karşıya gelecek. Yeni Stadyum'da oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada, Ukraynalı Sergii Boiko düdük çalacak. İlk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, 2'de 2 yaparak iddiasını sürdürmek istiyor. Gruptaki diğer maçlarda Andorra-Arnavutluk ve Fransa-İzlanda kapışacak. İki maç da saat 22.45'te start alacak.

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