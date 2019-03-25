



Mustafa Cengiz yönetiminin idari olarak ibra edilmemesi Galatasaray'da büyük bir deprem yarattı... Seçim kararı almak zorunda olan Sarı-Kırmızılı yönetim hukiki yollara başvurma kararı aldı. Başkan Mustafa Cengiz bugün saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek ve yol haritaları hakkında bilgi verecek.