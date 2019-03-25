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'da büyük yangın!

İdari olarak ibra edilmeyen Sarı-Kırmızılı yönetim konuyu mahkemeye taşımaya karar verdi... Başkan Cengiz yol haritalarını bugün camiaya açıklayacak. Kulislerde bir yanda da en geç 'ta yapılacak olan için çalışmalar başladı. "Takım etkilenebilir. Seçim lig sonuna kalsın" dedi.



Mustafa Cengiz yönetiminin idari olarak ibra edilmemesi Galatasaray'da büyük bir deprem yarattı... Seçim kararı almak zorunda olan Sarı-Kırmızılı yönetim hukiki yollara başvurma kararı aldı. Başkan Mustafa Cengiz bugün saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek ve yol haritaları hakkında bilgi verecek.

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