Mustafa Cengiz yönetiminin idari olarak ibra edilmemesi Galatasaray'da büyük bir deprem yarattı... Seçim kararı almak zorunda olan Sarı-Kırmızılı yönetim hukiki yollara başvurma kararı aldı. Başkan Mustafa Cengiz bugün saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek ve yol haritaları hakkında bilgi verecek.
- Spor
- 25.03.2019
- Gazete
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