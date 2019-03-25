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Fırtına gurbetçi avında

, Hamburg’da forma giyen ve Marsilyalı ’nın peşini bırakmıyor. U21 ’nda da oynayan iki oyuncu sezon başında da gündemdeydi.

Fırtına gurbetçi avında
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna katmak için uğraş verdiği iki gurbetçi oyuncu Berkay Özcan ve Yusuf Sarı, performansları ile büyülemeye devam ediyor. Bordo-Mavililer iki oyuncuya gözünü dikmiş durumda.

İKİSİ DE FORMDA
Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'da forma giyen orta saha oyuncusu 'ın da hem daha fazla forma şansı bulmak hem de kendisini geliştirmek için Trabzonspor'a gelme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Marsilya'nın ikinci takımında forma giyen 19 yaşındaki Yusuf Sarı için scout raporunda oyuncunun gelişime oldukça açık olduğu, hızı ve tekniğiyle de dikkat çektiğine vurgu yapıldı.




, için de oldukça ısrarcı.

Yunus EMRE SEL

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