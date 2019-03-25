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, Milli stoperi transfer listesine aldı. Sarı-Lacivetrliler, Çağlar için ’e kiralama teklifinde bulunacak.

Fener Çağlar için düğmeye basıyor
Önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden harekete geçen Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için düğmeye basıyor... Sarı-Lacivertli yönetim 'de forma şansı bulamayan Milli stoperi önümüzdeki sezon kiralamak için İngiliz ekibiyle kısa süre içinde temasa geçecek. 'de forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu iddia edilen Çağlar'ın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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