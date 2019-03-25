Aslan 14 dakikada! G.Saray hazırlık maçında Ümraniye’yi ikinci yarıda 14 dakika içinde attığı 3 golle mağlup etti

Yeni Malatyaspor maçına hazırlanan Galatasaray dün TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor ile karşılaştı.



ÜMRANİYE ÖNE GEÇTİ

Florya'da oynanan hazırlık maçını Sarı-Kırmızılılar 3-2 kazandı. İsmail, Mariano, Selçuk İnan, Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Fernando Reges, Semih, Recep, Marcao ve Muğdat 11'yle sahaya çıkan Galatasaray'ın gollerini 60. dakikada Muğdat, 72. dakikada Donk ve 74. dakikada penaltıdan Selçuk İnan attı. Ümraniye'nin golleri ise 28. dakikada Serkan ve 86. dakikada Recep'ten geldi. Sakatlığı süren Nagatomo kuvvet çalışması yaptı.