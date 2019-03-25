A Milli Takım Teknik Direktörü: Sahada güçlü olmalıyız!

Milli Takımın hocası Şenol Güneş, Moldova maçı öncesinde konuştu. Güneş, "Tabii ki Moldova maçı bizim için önemli. Yarın (bugün) kendi sahamızda çok ciddi bir maç oynayacağız. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için bir adım daha atmak istiyoruz. Kağıt üzerinde güçlü gözüküyoruz ama sahada da güçlü gözükmeliyiz" dedi.
BAZI HAMLELER YAPACAĞIZ
Güneş, "Biraz daha farklı bir oyun formatı çıkarabiliriz. Sakatlara bakarak bazı hamleler yapacağız. Rakibimiz hızlı çıkabiliyor, iyi kapanıyor, iyi pas yapıyor. Bütün bunlara hazır olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
BİLİNMEYEN BİR OYUN DEĞİL
Şenol Güneş, "Bu bir oyun. Bilinmeyen bir oyun da değil. Kendi gücünüzle oynamazsanız diğer takım da sizin kadar oynayabilir. Yetenek ve karakteri her maç sahaya yansıtmak gerekir" ifadelerini kullandı.
TARAFTAR TAKIMI İLERİ TAŞIR
Tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarın katkısı da takımı daha ileriye taşıyacaktır. Hem taraftar, hem medyası, ülkenin tüm kesimiyle dualarıyla birleşince işimizi daha iyi yaparız. Bu bir ekip işi" diyerek sözlerini tamamladı.
BAZI HAMLELER YAPACAĞIZ
Güneş, "Biraz daha farklı bir oyun formatı çıkarabiliriz. Sakatlara bakarak bazı hamleler yapacağız. Rakibimiz hızlı çıkabiliyor, iyi kapanıyor, iyi pas yapıyor. Bütün bunlara hazır olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
BİLİNMEYEN BİR OYUN DEĞİL
Şenol Güneş, "Bu bir oyun. Bilinmeyen bir oyun da değil. Kendi gücünüzle oynamazsanız diğer takım da sizin kadar oynayabilir. Yetenek ve karakteri her maç sahaya yansıtmak gerekir" ifadelerini kullandı.
TARAFTAR TAKIMI İLERİ TAŞIR
Tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarın katkısı da takımı daha ileriye taşıyacaktır. Hem taraftar, hem medyası, ülkenin tüm kesimiyle dualarıyla birleşince işimizi daha iyi yaparız. Bu bir ekip işi" diyerek sözlerini tamamladı.
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