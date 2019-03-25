A Milli Takım Teknik Direktörü: Sahada güçlü olmalıyız!

Takımın hocasımaçı öncesinde konuştu. Güneş, "Tabii ki Moldova maçı bizim için önemli. Yarın (bugün) kendi sahamızda çok ciddi bir maç oynayacağız. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için bir adım daha atmak istiyoruz." dedi."Biraz daha farklı bir oyun formatı çıkarabiliriz. Sakatlara bakarak bazı hamleler yapacağız., iyi kapanıyor, iyi pas yapıyor. Bütün bunlara hazır olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.Güneş, "Bu bir oyun. Bilinmeyen bir oyun da değil.Yetenek ve karakteri her maç sahaya yansıtmak gerekir" ifadelerini kullandı.çalıştırıcı, "Taraftarın katkısı da takımı daha ileriye taşıyacaktır. Hem taraftar, hem medyası, ülkenin tüm kesimiyle dualarıyla birleşince işimizi daha iyi yaparız. Bu bir ekip işi" diyerek sözlerini tamamladı.