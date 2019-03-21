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Havadan geçit yok

, bu sezon ’nın 5 büyük ligi ve ’de kalesinde kafa golü görmeyen tek takım.

Geçtiğimiz sezonlarda yüksek toplarda büyük zaafiyet yaşayan , bu sezon bu eksikliğini gidermekle kalmadı, bu alanda 'ya damga vurdu.

AVRUPA'DA ZİRVEDE...
Sarı-Kırmızılılar bu sezon kalesinde kafa golüne izin vermezken, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve 'de kalesini kafa golüne kapatan tek takım olmayı da başardı.



GEÇEN SEZON 10 GOL YEMİŞTİ
Bu sezon kalesinde kafa golü görmeyen Galatasaray geride kalan 4 sezonda ise 34 kafa golü yemişti. Sarı-Kırmızılı takımın savunması bu yönüyle izleyenlerden de tam not aldı

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