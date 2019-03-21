Havadan geçit yok

Geçtiğimiz sezonlarda yüksek toplarda büyük zaafiyet yaşayan Galatasaray, bu sezon bu eksikliğini gidermekle kalmadı, bu alanda Avrupa'ya damga vurdu.
AVRUPA'DA ZİRVEDE...
Sarı-Kırmızılılar bu sezon kalesinde kafa golüne izin vermezken, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de kalesini kafa golüne kapatan tek takım olmayı da başardı.
GEÇEN SEZON 10 GOL YEMİŞTİ
Bu sezon kalesinde kafa golü görmeyen Galatasaray geride kalan 4 sezonda ise 34 kafa golü yemişti. Sarı-Kırmızılı takımın savunması bu yönüyle izleyenlerden de tam not aldı
AVRUPA'DA ZİRVEDE...
Sarı-Kırmızılılar bu sezon kalesinde kafa golüne izin vermezken, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de kalesini kafa golüne kapatan tek takım olmayı da başardı.
GEÇEN SEZON 10 GOL YEMİŞTİ
Bu sezon kalesinde kafa golü görmeyen Galatasaray geride kalan 4 sezonda ise 34 kafa golü yemişti. Sarı-Kırmızılı takımın savunması bu yönüyle izleyenlerden de tam not aldı
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