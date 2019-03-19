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için gurur günü anıtı açılıyor

F.Bahçe Beko’nun 2017’deki şampiyonluğunu onurlandırmak için yapılan anıt bugün açılıyor

F.Bahçe için gurur günü EuroLeague anıtı açılıyor
2016/17 sezonunda şampiyonu olan Beko'nun başarısını onurlandırmak için yapılan anıt açılıyor. Eurolegue şampiyonluğu anıtı bugün saat 14.00'te Bahçelievler'deki Kocasinan Polis Karakolu'nun önündeki alanda gerçekleştirilecek. F.Bahçe Beko, 2016/17 sezonunda finalde 'u 82-64 yenerek şampiyon olmuştu.

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