2016/17 sezonunda Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'nun başarısını onurlandırmak için yapılan anıt açılıyor. Eurolegue şampiyonluğu anıtı bugün saat 14.00'te Bahçelievler'deki Kocasinan Polis Karakolu'nun önündeki alanda gerçekleştirilecek. F.Bahçe Beko, 2016/17 sezonunda finalde Olympiakos'u 82-64 yenerek şampiyon olmuştu.
- Spor
- 19.03.2019
- Gazete
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