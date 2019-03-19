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  • 19.03.2019 12:34
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 12:46

'ta Caner'in ve 'nun bileti kesildi! geliyor

yönetimi, 30 yaşındaki ile 34 yaşındaki ’nun yerine; 28 yaşında olan ve her iki oyuncunun da kazandığı paranın yarısına oynayacak ’i transfer ediyor.

Ve anlaşma tamam! Caner Erkin...

'ta gelecek sezonun ilk transferi olan 'le ilgili sürpriz bir gerçek daha ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun aslında devre arasında Beşiktaş'a gelme durumu vardı. Fakat sezon başında Bursa'da forma giyen ardından PSV'de oynayan Aziz'in FIFA talimatları gereği bir sezonda üç takımda oynayamayacağı için transferinin gerçekleşmediği bildirildi..

Mirin'in transfer görüşmeleri sırasında Aziz için PSV ile anlaşmanın tamamlandığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin Behich'i tercih etmesindeki en büyük etkenlerden birinin de aynı mevkiide görev yapan (34) ile Caner'den (30) daha genç olduğu ifade edildi.

YARI FİYATINA SOL BEK
28 yaşında olan Avustralyalı oyuncu Behich'in aldığı ücret de diğer oyuncuların neredeyse yarısı..

Brezilyalı Adriano Beşiktaş'tan senelik 1 milyon 850 bin euro, Caner ise 1 milyon 750 bin euro kazanırken, Aziz Behich'in ise siyah-beyazlılardan senelik 800 bin euro kazanacağı ifade edildi.

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