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  • 18.03.2019 17:14
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 17:14

İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi! İşte yeni oranlar...

Toto Süper Lig'de 26'ncı hafta maçlarının ardından şampiyonluk iddaa oranları da değişti. Lider 'in oranında yükselme yaşanırken, Bursaspor deplasmanında geri dönüşe imza atan 'ın oranı ise düştü.

İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi! İşte yeni oranlar...

Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı. Lider 'in puan kaybı yaşadığı haftada ikinci sıradaki , Bursaspor'u yenerek 3 puan aldı ve puan farkını 6'ya indirdi.

İddaa risk yönetimi ise bitime 8 hafta şampiyonluk bahis oranlarında güncelleme yaptı. Başakşehir'in oranı 1.05'ten 1.10'a çekildi.

Galatasaray'ın 4.60 olan oranı ise 3.60'a düşürüldü. Üçüncü sıradaki 'ın oranı 30.00'dan 60.00'a yükseltildi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk üç sıra ve puan durumu şöyle:
1- Başakşehir 58
2- Galatasaray 52
3- Beşiktaş 47

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