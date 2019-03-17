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, taraftarına bu sözlerle seslendi: Kalbim de temiz sevgim de

“Sevgilerin karşılıklı olduğu yerde dikkatli olunmalı. Benim kalbim de temiz, sevgim de temiz devam ediyorum”




Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Güneş, "Pozisyon zenginliği az olan maçta kazanmak önemliydi. Oyuncuların maçın şartlarına uyum sağlaması önemliydi." ifadelerini kullandı.

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