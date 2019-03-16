Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 16.03.2019 19:05
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 21:28

Antalyaspor evinde galip! (MS: Antalyaspor 3-0 A.Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, Akdeniz derbisinde Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Antalyaspor evinde galip!

Antalyaspor'a seyircisi önünde galibiyeti getiren golleri 26'da Hakan Özmert, 32'de Doukara ve 48. dakikada Amilton kaydetti.

Puanını 35 yükselten Bülent Korkmaz'ın ekibi, 6. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 34 puanla 10. sıraya geriledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAntalyaspor evinde galip! (MS: Antalyaspor 3-0 A.Alanyaspor)
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri