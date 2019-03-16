Antalyaspor evinde galip! (MS: Antalyaspor 3-0 A.Alanyaspor)

Antalyaspor'a seyircisi önünde galibiyeti getiren golleri 26'da Hakan Özmert, 32'de Doukara ve 48. dakikada Amilton kaydetti.
Puanını 35 yükselten Bülent Korkmaz'ın ekibi, 6. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 34 puanla 10. sıraya geriledi.
Antalyaspor'a seyircisi önünde galibiyeti getiren golleri 26'da Hakan Özmert, 32'de Doukara ve 48. dakikada Amilton kaydetti.
Puanını 35 yükselten Bülent Korkmaz'ın ekibi, 6. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 34 puanla 10. sıraya geriledi.
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