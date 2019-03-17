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Atiba: Zor maç oldu
Atiba maçın ardından konuştu. Kanadalı ön libero "Oyuna temposuz başladık. Takım halinde iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Karşımızda iyi organize olan bir Göztepe vardı. Zor bir maçtı ama bizim için olumlu bitti. Çünkü bu akşam kazçanmak önemliydi. Bunu başardık" dedi.

: 2. YARI İYİYDİK
Göztepe maçında kalesini gole kapatan 'ın file bekçisi Karius maç sonunda konuştu. Karius, "Gol yemeden kazanmak her zaman iyidir. İlk yarıda değil ama 2. yarıda iyiydik. Karşımızda iyi bir vardı ama kazanmayı başardık." dedi. Alman eldiven dün 5 kurtarış yaptı.

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