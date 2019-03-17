Ali Koç'tan Fenerbahçelileri şoke eden itiraf
Süper Lig'de sezonun bitimine 8 hafta kala kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Köln'de katıldığı bir etkinlikte sarı-lacivertli taraftarları üzecek bir haber verdi.
Başkan seçilmeden kısa süre önce yine Köln'de "Bugün Türk futbolu çok ciddi mali kriz içinde, pilimiz bitti" dediğini hatırlatan Koç, "Bunun içinden hep beraber bir seferberlik ruhu içinde çıkabileceğimizi, ancak omuz omuza verirsek, çorbada herkesin tuzu olursa bu sıkıntıdan kurtulabileceğimizi ama öncesinde fedakarlıkların en büyüğünü de bizlerin yapacağını ifade etmiştim. Çok şükür 3 Haziran'da seçildik, göreve geldik ve biz elimizden gelen desteği ben ve yönetim kulübümüz olarak kulübümüze yaptık. Bu, sadece nefes almamızı sağlayacaktır." dedi.
Göreve geldiklerinde kulübün 600 milyon avronun üstünde borcu olduğunu, icralar geldiğini ve gelecek üç yılın gelirinin şimdiden tüketilmiş olduğunu anlatan Koç, tüm bu sıkıntılara rağmen kulübün bütçesini düzeltmeye çalıştıklarını ve bugünlere geldiklerini, diğer kulüplerin de benzer sorunları yaşadığını söyledi.
"CEZAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ AMA AŞABİLİRİZ"
UEFA'nın Financial Fair Play olarak bilinen kuralları çerçevesinde bazı yükümlülükleri yerine getirme zorunlulukları olduğunu hatırlatan Koç, "Financial Fair Play nedir? UEFA ile üç yıllık bir anlaşma yaptık, bu mayıs ayında bitiyor. Üç yıllık gelir gider tablosunda 30 milyon avro eksi yapma hakkımız var. bugün itibarıyla eksi 90 milyondayız. Mayıs ayına kadar 60 milyon avro kar etmemiz lazım ki, böyle bir şey söz konusu değil. Yani ceza almakla karşı karşıyayız fakat bunu hep beraber aşabiliriz." diye konuştu.