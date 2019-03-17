Ali Koç'tan Fenerbahçelileri şoke eden itiraf

"CEZAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ AMA AŞABİLİRİZ"

UEFA'nın Financial Fair Play olarak bilinen kuralları çerçevesinde bazı yükümlülükleri yerine getirme zorunlulukları olduğunu hatırlatan Koç, "Financial Fair Play nedir? UEFA ile üç yıllık bir anlaşma yaptık, bu mayıs ayında bitiyor. Üç yıllık gelir gider tablosunda 30 milyon avro eksi yapma hakkımız var. bugün itibarıyla eksi 90 milyondayız. Mayıs ayına kadar 60 milyon avro kar etmemiz lazım ki, böyle bir şey söz konusu değil. Yani ceza almakla karşı karşıyayız fakat bunu hep beraber aşabiliriz." diye konuştu.