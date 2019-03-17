Bugünkü
Takvim

Ağaoğlu yorgun düştü

Ağaoğlu yorgun düştü
Lozan'da 8 saat süren CAS duruşmasından dolayı yorgun düşen Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, havalimanında uyudu. Ağaoğlu, İsviçre'den Erzurum'a uçtu. Bu görüntüler, sosyal medyada çok konuşuldu. Trabzonspor taraftarları, "Başkan, takım için gecesini gündüzüne katıyor" yorumları yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAğaoğlu yorgun düştü
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri