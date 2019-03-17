Ağaoğlu yorgun düştü

Lozan'da 8 saat süren CAS duruşmasından dolayı yorgun düşen Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, havalimanında uyudu. Ağaoğlu, İsviçre'den Erzurum'a uçtu. Bu görüntüler, sosyal medyada çok konuşuldu. Trabzonspor taraftarları, "Başkan, takım için gecesini gündüzüne katıyor" yorumları yaptı.
- Spor
- 17.03.2019
- Gazete
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