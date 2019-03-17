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’in ev sahipliğinde yapılacak FIBA ’nda grup kuraları çekildi. E Grubu’nda Çekya, ABD ve ile eşleşti.

FIBA Dünya Kupası'nda grup aşaması kuraları çekildi. Çin'in evsahipliğinde Shenzhen kentinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada E Grubu'nda Çekya, ABD ve ile eşleşti. Grubun maçları Şangay kentinde oynanacak. Kupada diğer gruplar şöyle oluştu:




A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, , B Grubu: Rusya, Arjantin, G.Kore, Nijerya, C Grubu: , , , Tunus, D Grubu: Angola, Filipinler, , , F Grubu: Yunanistan, , , Karadağ, G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, , Ürdün, H Grubu: , Senegal, Litvanya, .

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