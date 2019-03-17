FIBA Dünya Kupası'nda grup aşaması kuraları çekildi. Çin'in evsahipliğinde Shenzhen kentinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada 12 Dev Adam E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile eşleşti. Grubun maçları Şangay kentinde oynanacak. Kupada diğer gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, Çin, B Grubu: Rusya, Arjantin, G.Kore, Nijerya, C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus, D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan, F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ, G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün, H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya.
A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, Çin, B Grubu: Rusya, Arjantin, G.Kore, Nijerya, C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus, D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan, F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ, G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün, H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya.
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