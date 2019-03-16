Yeni sezon transfer planlamasına başlayan Galatasaray'da listenin ilk sırasında Mahmoud Trezeguet var... Fatih Terim çok beğendiği Mısırlı yıldızı yeni sezonda mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Yönetim daha önce iki kez ikna edemediği Kasımpaşa ile birkez daha masaya oturacak.
İKİ KEZ OLUMSUZ YANIT ALINDI
Hem sezon başı hem de devre arasında Trezeguet için yaptığı tekliflere olumsuz yanıt alan yönetim bu kez kesenin ağzını iyine açacak. Sarı-Kırmızılılar'ın 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.
DİAGNE DE YÜKSELİŞE GEÇER!
Fatih Terim, Trezeguet'nin takıma katılması durumunda Diagne'nin de performansının yükseleceğini düşünüyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon legde 25 maçta 7 gol atarken, 6 da asist yapmayı başardı.
İKİ KEZ OLUMSUZ YANIT ALINDI
Hem sezon başı hem de devre arasında Trezeguet için yaptığı tekliflere olumsuz yanıt alan yönetim bu kez kesenin ağzını iyine açacak. Sarı-Kırmızılılar'ın 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.
DİAGNE DE YÜKSELİŞE GEÇER!
Fatih Terim, Trezeguet'nin takıma katılması durumunda Diagne'nin de performansının yükseleceğini düşünüyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon legde 25 maçta 7 gol atarken, 6 da asist yapmayı başardı.
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