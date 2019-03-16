Bugünkü
Takvim

'in olmazsa olmazı: Trezeguet

çok beğendiği Trezeguet’yi da mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Yönetim de bu için 10 milyon Euro’yu gözden çıkaracak.

Olmazsa olmaz Trezeguet
Yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray'da listenin ilk sırasında Mahmoud Trezeguet var... Fatih Terim çok beğendiği Mısırlı yıldızı da mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Yönetim daha önce iki kez ikna edemediği Kasımpaşa ile birkez daha masaya oturacak.



İKİ KEZ OLUMSUZ YANIT ALINDI
Hem sezon başı hem de devre arasında Trezeguet için yaptığı tekliflere olumsuz yanıt alan yönetim bu kez kesenin ağzını iyine açacak. Sarı-Kırmızılılar'ın 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.



DİAGNE DE YÜKSELİŞE GEÇER!
Fatih Terim, Trezeguet'nin takıma katılması durumunda Diagne'nin de performansının yükseleceğini düşünüyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon legde 25 maçta 7 gol atarken, 6 da asist yapmayı başardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFatih Terim'in olmazsa olmazı: Trezeguet
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri