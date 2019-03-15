Dirar’dan iyi haber gelmedi Faslı yıldızı maça yetiştirme çabaları sonuç vermedi...

Sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir deplasmanında oynayamayan Nabil Dirar'ı Sivasspor maçına yetiştirmek için büyük uğraş veren sağlık heyeti başarılı olamadı. Dünkü idmanda da yer alamayan Faslı yıldız bu akşam da takımdaki yerini alamayacak. Takımın bir başka sakat ismi olan Mathieu Valbuena da forma giyemeyecek. İyileşen Mehmet Topal'ın ise ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Sarı kart cezalısı olan Serdar Aziz de bu akşam yok.