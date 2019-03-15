Bugünkü
Takvim

Dirar’dan iyi haber gelmedi

Faslı yıldızı maça yetiştirme çabaları sonuç vermedi...

Dirar’dan iyi haber gelmedi
Sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir deplasmanında oynayamayan Nabil DirarSivasspor maçına yetiştirmek için büyük uğraş veren sağlık heyeti başarılı olamadı. Dünkü idmanda da yer alamayan Faslı yıldız bu akşam da takımdaki yerini alamayacak. Takımın bir başka sakat ismi olan Mathieu Valbuena da forma giyemeyecek. İyileşen Mehmet Topal'ın ise ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Sarı kart cezalısı olan Serdar Aziz de bu akşam yok.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriDirar’dan iyi haber gelmedi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri