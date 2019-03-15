Fenerbahçe Yönetimi ile scout ekibi, Avrupa ve Amerika’da genç yetenek arıyor!

arası göreve gelen ve'ı bitiren scout ekibi şimdi de yeni sezon için kolları sıvadı., yönetimin talimatı sonrası özellikleve'da genç ve yetenekli isimler üzerinde çalışmaya başladı. Çok önemli yetenekleri gözüne kestiren scout ekibininözel olarak ilgilendiği öğrenildi.