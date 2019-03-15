Devre arası göreve gelen ve Miha Zajc'ı bitiren scout ekibi şimdi de yeni sezon için kolları sıvadı. Scout ekibi, yönetimin talimatı sonrası özellikle Avrupa ve Amerika'da genç ve yetenekli isimler üzerinde çalışmaya başladı. Çok önemli yetenekleri gözüne kestiren scout ekibinin 8 isimle özel olarak ilgilendiği öğrenildi.
- Spor
- 15.03.2019
- Gazete
Fenerbahçe Yönetimi ile scout ekibi, Avrupa ve Amerika’da genç yetenek arıyor!
Dört koldan çalışmalar yapan scout ekibi, yönetimin gözdesi Habib Diallo’nun dışında Alfredo Morelos, Robert Skov, Andreas Olsen ve Luciano Acosta gibi isimleri listesine aldı. Son kararı ise Ersun Yanal verecek.
Devre arası göreve gelen ve Miha Zajc'ı bitiren scout ekibi şimdi de yeni sezon için kolları sıvadı. Scout ekibi, yönetimin talimatı sonrası özellikle Avrupa ve Amerika'da genç ve yetenekli isimler üzerinde çalışmaya başladı. Çok önemli yetenekleri gözüne kestiren scout ekibinin 8 isimle özel olarak ilgilendiği öğrenildi.
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