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20 milyon

basını birçok kulübün gündemine giren yıldız için ’ın 20 milyon bonservis bedeli belirlediğini iddia etti.

Onyekuru 20 milyon
Antalya maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken Onyekuru için iddiaları artıyor. Başta Sevilla ve Dortmund olmak üzere birçok takımın listesinde yer aldığı belirtilen Nijeryalı yıldızla ilgili Everton'dan flaş bir hamle geldi.

TALEPLER ARTINCA...
İngiliz basınına göre Everton, artan transfer talepleri sonrasında Onyekuru'nun bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. Everton'ın artık Onyekuru'yu kiralamayı düşünmediği ve pazarlıkları bonservis bedeli üzerinden yapacağı da ifade ediliyor.



YÜZDE 90 AYRILIYOR
Onyekuru konusunda yaşanan gelişmeler "Yeni sezonda yüzde 90 G.Saray'da yok" diye yorumlandı.

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