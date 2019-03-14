Mustafa Cengiz: Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz!

Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı yapıldı... Başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen Divan'da üyelere 'Köfteler' dediği yönündeki eleşteriler üzerine açıklamalar yaptı.
BU RUHU YİTİRMEYELİM
Cengiz, "Ben hiç kimseye 'köfte' demedim. Niye üstünüze alınıyorsunuz? Hiçbiriniz 'köfteye' benzemiyorsunuz. Yeter ya! Ben kendime derim, size demem" ifadesini kullandı. Hakkındaki sert eleştirilere de tepki gösteren Başkan Cengiz, "Beni seversiniz veya sevmezsiniz ama makamı yıpratmamalısınız. Sizi burada tutan, saatlerce beni ve arkadaşlarımı dinlemeye götüren içinizdeki Galatasaraylılık ruhu. Bu ruhu yitirmeyelim" ifadesini kullandı.
ESPRİLERİLERE DİKKAT EDİN BAŞKAN!
Divan Başkanı Eşref Hamımcıoğlu, Cengiz'in 'köfte' açıklaması üzerine "Galatasaray Başkanı olarak esprilerinize dikkat etmenizi rica ediyorum" dedi.
BU RUHU YİTİRMEYELİM
Cengiz, "Ben hiç kimseye 'köfte' demedim. Niye üstünüze alınıyorsunuz? Hiçbiriniz 'köfteye' benzemiyorsunuz. Yeter ya! Ben kendime derim, size demem" ifadesini kullandı. Hakkındaki sert eleştirilere de tepki gösteren Başkan Cengiz, "Beni seversiniz veya sevmezsiniz ama makamı yıpratmamalısınız. Sizi burada tutan, saatlerce beni ve arkadaşlarımı dinlemeye götüren içinizdeki Galatasaraylılık ruhu. Bu ruhu yitirmeyelim" ifadesini kullandı.
ESPRİLERİLERE DİKKAT EDİN BAŞKAN!
Divan Başkanı Eşref Hamımcıoğlu, Cengiz'in 'köfte' açıklaması üzerine "Galatasaray Başkanı olarak esprilerinize dikkat etmenizi rica ediyorum" dedi.
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