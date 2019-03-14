Mustafa Cengiz: Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz!

'datoplantısı yapıldı... Başkan, geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen'da üyelere '' dediği yönündeki eleşteriler üzerine açıklamalar yaptı., "Ben hiç kimseye 'köfte' demedim. Niye üstünüze alınıyorsunuz? Hiçbiriniz 'köfteye' benzemiyorsunuz. Yeter ya! Ben kendime derim, size demem" ifadesini kullandı. Hakkındaki sert eleştirilere de tepki gösteren Başkan, "Beni seversiniz veya sevmezsiniz ama makamı yıpratmamalısınız. Sizi burada tutan, saatlerce beni ve arkadaşlarımı dinlemeye götüren içinizdekiruhu. Bu ruhu yitirmeyelim" ifadesini kullandı.Başkanı'in'köfte' açıklaması üzerine"Galatasaray Başkanı olarakesprilerinize dikkat etmenizirica ediyorum" dedi.