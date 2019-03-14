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Kanarya taktik çalıştı

Sivas hazırlıklarını sürdüren Fener dün taktik çalıştı.

Kanarya taktik çalıştı
F.Bahçe, 'de Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını dün de sürdürdü. 'nde yönetimindeki antrenmanda yan top çalışması ve taktik prova yapıldı. Sarı-Lacivertliler'de Faslı oyuncu Nabil Dirar dünkü antrenmana da katılmadı. Tecrübeli oyuncu Sivas'a karşı oynayamayacak.

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Ş&#252;kr&#252; baba Şükrü baba

Ne taktiği be.Bunlar ne anlar taktikten,presten,sistemden.Para göz canavarlar.Volkan,Harun,Skertel,Roman Tolgay oldukça bu takım iflah olmaz.Başakşehirin 2 golünü de hiç bir kaleci,hiç bir defans yemez.Nasıl stoper bunlar.Sadık olsaydı top geçer adam geçemezdi.Bunlar ancak seyrediyorlar.Haram olsun aldığınız milyarlar.Zıkkım olsun.Yediniz ulan benim fenerimi yediniz.

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cevapla 14.03.2019 09:20
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