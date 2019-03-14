Kanarya taktik çalıştı

F.Bahçe, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını dün de sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda yan top çalışması ve taktik prova yapıldı. Sarı-Lacivertliler'de Faslı oyuncu Nabil Dirar dünkü antrenmana da katılmadı. Tecrübeli oyuncu Sivas'a karşı oynayamayacak.
- Spor
- 14.03.2019
- Gazete
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Ne taktiği be.Bunlar ne anlar taktikten,presten,sistemden.Para göz canavarlar.Volkan,Harun,Skertel,Roman Tolgay oldukça bu takım iflah olmaz.Başakşehirin 2 golünü de hiç bir kaleci,hiç bir defans yemez.Nasıl stoper bunlar.Sadık olsaydı top geçer adam geçemezdi.Bunlar ancak seyrediyorlar.Haram olsun aldığınız milyarlar.Zıkkım olsun.Yediniz ulan benim fenerimi yediniz.
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