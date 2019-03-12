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Otoriteler ’e büyük haksızlık yapıldığı konusunda birleşti

, ’in çalıştırdığı 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşadı. ’nde ise gruptan namağlup lider çıkarak ikinci tura yükseldi. Otoriteler ,"Yönetim birçok futbolcuyu Güneş'e sormadan sattı. Ama o 'ı yine de zirveye oynattı. Taraftarın tepkisi nankörlüktür" görüşünü savundu.




Beşiktaş'ta Konyaspor maçında Güneş'e yapılan tepki gündeme damga vurdu... Başta Ahmet Çakar ve Önder Özen olmak üzere futbol otoriteleri Güneş'e taraftarın yaptığı tepkiyi nankörlük olarak yorumladı. Beşiktaş Şenol Güneş'le 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu kazanırken her sezon zirveye oynadı.

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osman osman

Çarşı gibi bir oluşumu içinde bulunduran beşiktaştan başka ne çıkarki.

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cevapla 12.03.2019 08:49
tevfik. tevfik.

bu ülkede hizmet etmiyecen ,çünkü şeytan gibi taşlanırsın ,bu sözüm futbol dünyası için ,nankörlük bunlarda bitmez..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.03.2019 08:35
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