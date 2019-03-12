Beşiktaş'ta Konyaspor maçında Güneş'e yapılan tepki gündeme damga vurdu... Başta Ahmet Çakar ve Önder Özen olmak üzere futbol otoriteleri Güneş'e taraftarın yaptığı tepkiyi nankörlük olarak yorumladı. Beşiktaş Şenol Güneş'le 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu kazanırken her sezon zirveye oynadı.
- Spor
- 12.03.2019
- Gazete
Otoriteler Şenol Güneş’e büyük haksızlık yapıldığı konusunda birleşti
Kartal, Şenol Güneş’in çalıştırdığı 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşadı. Şampiyonlar Ligi’nde ise gruptan namağlup lider çıkarak ikinci tura yükseldi. Otoriteler ,"Yönetim birçok futbolcuyu Güneş'e sormadan sattı. Ama o Beşiktaş'ı yine de zirveye oynattı. Taraftarın tepkisi nankörlüktür" görüşünü savundu.
Beşiktaş'ta Konyaspor maçında Güneş'e yapılan tepki gündeme damga vurdu... Başta Ahmet Çakar ve Önder Özen olmak üzere futbol otoriteleri Güneş'e taraftarın yaptığı tepkiyi nankörlük olarak yorumladı. Beşiktaş Şenol Güneş'le 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu kazanırken her sezon zirveye oynadı.
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Çarşı gibi bir oluşumu içinde bulunduran beşiktaştan başka ne çıkarki.
bu ülkede hizmet etmiyecen ,çünkü şeytan gibi taşlanırsın ,bu sözüm futbol dünyası için ,nankörlük bunlarda bitmez..
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