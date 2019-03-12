Cimbom 5 attı, 'devam' dedi... TT Stadı'nda Antalyaspor'u 5-0 yenen Galatasaray lider Başakşehir'in 8 puan gerisinden takibini sürdürdü. 17. dakikada Diagne'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Feghouli'nin şutu defansa da çarparak ağlara gitti: 1-0. 34'te Bahadır'ın kafasını Muslera kornere çeldi. 40. dakikada Doukara'nın mükemme şutunu Muslera kornere tokatladı.
MUSLERA KALEYE DUVAR ÖRDÜ
61. dakikada Antalyaspor müthiş geldi. Diego'nun uzaktan şutunu Muslera kornere çeldi. Kornerde Bahadır'ın kafa vuruşu direkten döndü. Diego birkez daha vurdu ancak Muslera yine gole izin vermedi.
GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ
65. dakikada fark 2'ye çıktı... Belhanda'nın şık ara pasıyla buluşan Onyekuru tek vuruşla golü attı: 2-0. 68. dakikada Feghouli sağdan ortaladı, Badou Ndiaye dokundu: 3-0.
DİAGNE SONUNDA ATTI!
78'de Feghouli yine servis yaptı, bu kez Onyekuru attı: 4-0. 82. dakikada Hamilton'ın şutu da direkten döndü. 90+4. dakikada Mbaye Diagne perdeyi kapatan golü attı: 5-0.
RYAN DONK FARK YARATTI
İkinci yarının hemen başında Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren Ryan Donk performansıyla fark yarattı. Hollandalı futbolcu orta alanı toparlarken, maçın kontrolünü eline alan Galatasaray 3 gol daha buldu ve farklı galibiyete ulaştı.
MUSLERA KALEYE DUVAR ÖRDÜ
61. dakikada Antalyaspor müthiş geldi. Diego'nun uzaktan şutunu Muslera kornere çeldi. Kornerde Bahadır'ın kafa vuruşu direkten döndü. Diego birkez daha vurdu ancak Muslera yine gole izin vermedi.
GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ
65. dakikada fark 2'ye çıktı... Belhanda'nın şık ara pasıyla buluşan Onyekuru tek vuruşla golü attı: 2-0. 68. dakikada Feghouli sağdan ortaladı, Badou Ndiaye dokundu: 3-0.
DİAGNE SONUNDA ATTI!
78'de Feghouli yine servis yaptı, bu kez Onyekuru attı: 4-0. 82. dakikada Hamilton'ın şutu da direkten döndü. 90+4. dakikada Mbaye Diagne perdeyi kapatan golü attı: 5-0.
RYAN DONK FARK YARATTI
İkinci yarının hemen başında Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren Ryan Donk performansıyla fark yarattı. Hollandalı futbolcu orta alanı toparlarken, maçın kontrolünü eline alan Galatasaray 3 gol daha buldu ve farklı galibiyete ulaştı.
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