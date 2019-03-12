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kalede devleşti

G.Saray’ın Uruguaylı eldiveni, maçında yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı.

Fernando Muslera kalede devleşti
Cimbom'un Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçındaki performansıyla adeta büyüledi. Uruguaylı kaleci, 7 kritik kurtarışa imza atarak galibiyette önemli rol oynadı. Sosyal medyadaki Sarı-Kırmızılı taraftarlar, "Muslera kendine geldi... Oynadığı futbol muhteşemdi. Dün 3 puanı kazandıysak onun sayesinde... Helal olsun sana Nando... Gözlerinden öpüyorum Muslera" yorumlarında bulundu.


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