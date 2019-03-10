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  • 10.03.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 10:10

Erman Toroğlu'ndan flaş Abdullah Avcı açıklaması

Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu bugünkü yazısında, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Toroğlu, Abdullah Avcı'nın performansıyla ilgili, "Golü yedikten sonra Abdullah Avcı rüyadan uyanıyor. Arda'yı oyundan alıyor. Bu sefer tekrar Başakşehir sahneye çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Başakşehir puan kaybetseydi bunun tek sorumlusu...

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir'in gollerini 19'uncu dakikada Robinho ve 84'üncü dakikada Napoleoni kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golünü 73'üncü dakikada Soldado attı. Usta spor yazarı Erman Toroğlu, zorlu mücadeleyi yorumladı. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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