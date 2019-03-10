Erman Toroğlu'ndan flaş Abdullah Avcı açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir'in gollerini 19'uncu dakikada Robinho ve 84'üncü dakikada Napoleoni kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golünü 73'üncü dakikada Soldado attı. Usta spor yazarı Erman Toroğlu, zorlu mücadeleyi yorumladı. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...
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